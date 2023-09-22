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В Україні призначили нового посла Чехії

"Європейська правда", Олександр ЧебаненкоП'ятниця, 22 вересня 2023, 19:33
В Україні призначили нового посла Чехії
ФОТО: BLESK

Українська сторона дала згоду на призначення новим послом Чехії Радека Пеха, який нині очолює чеське дипломатичне представництво в Данії.

Джерело: "Європейська правда"; агентство ČTK з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського

Радек Пех на посаді замінить Радека Матулу, який працює в Україні шостий рік. Очікується, що він приступить до виконання обов’язків пізніше цієї осені.

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Пех був чеським послом у Копенгагені з серпня 2017 року, а раніше – працював у диппредставництвах Чехії у Фінляндії, Естонії, Румунії, Молдові та Литві й очолював різні департаменти чеського МЗС.

Також Чехія отримала згоду на призначення нового посла Польщі, ним стане інший кар’єрний дипломат Бржетіслав Данчак.

"Чеська Республіка відправляє нових послів до двох ключових напрямків нашої зовнішньої політики та політики безпеки", – підкреслив Ліпавський.

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Раніше цього тижня новопризначений посол ЄС у Києві Катаріна Матернова вручила копії вірчих грамот у МЗС України й почала роботу/

Теми: Чехіядипломатичні відносини
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