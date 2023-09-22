В Украине назначен новый посол Чехии

Украинская сторона дала согласие на назначение новым послом Чехии Радека Пеха, который сейчас возглавляет чешское дипломатическое представительство в Дании.

Источник: "Европейская правда"; агентство ČTK со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского

Детали: Радек Пех в должности заменит Радека Матулу, который работает в Украине шестой год. Ожидается, что он приступит к исполнению обязанностей позже этой осенью.

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Пех был чешским послом в Копенгагене с августа 2017 года, а ранее – работал в диппредставительствах Чехии в Финляндии, Эстонии, Румынии, Молдове и Литве и возглавлял различные департаменты чешского МИД.

Также Чехия получила согласие на назначение нового посла Польши, им станет другой карьерный дипломат Бржетислав Данчак.

"Чешская Республика отправляет новых послов в два ключевых направления нашей внешней политики и политики безопасности", – подчеркнул Липавский.

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Ранее на этой неделе новоназначенный посол ЕС в Киеве Катарина Матернова вручила копии верительных грамот в МИД Украины и начала работу