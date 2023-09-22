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Трюдо: Канада долучиться до навчання українців на F-16

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 вересня 2023, 20:52
Трюдо: Канада долучиться до навчання українців на F-16
фото: getty images

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про долучення країни до коаліції з навчання українців на винищувачах F-16.

Джерело: Трюдо оголосив під час виступу в парламенті Канади, передає "Європейська правда"

Деталі: "Ми скеруємо інструкторів для навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на F-16, аби максимізувати їхнє використання переданих винищувачів", – оголосив Трюдо.

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Заява Трюдо стала частиною оголошення про довгострокову військову підтримку України в розмірі 483 мільйони доларів США, до якої увійдуть 50 бронемашин.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Канада надала майже 7,3 мільярда доларів США військової, економічної та гуманітарної допомоги Києву.

Канадський уряд також запровадив численні санкції проти РФ, розгорнув канадські збройні сили в Європі для навчання українських солдатів і прийняв понад 175 тисяч українців у себе.

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Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Канади після того, як побував у Сполучених Штатах, де зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Під час переговорів лідери України й Канади обговорили оборонні потреби України, подальшу фінансову та гуманітарну підтримку Києва, а також економічну та інвестиційну співпрацю.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучаться Греція та Португалія. Про рішення передати Україні F-16 вже оголосили ДаніяНідерланди і Норвегія.

Теми: Канадавинищувачі
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