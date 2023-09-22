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Трюдо: Канада присоединится к обучению украинцев на F-16

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 20:52
Трюдо: Канада присоединится к обучению украинцев на F-16
фото: getty images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о присоединении страны к коалиции по обучению украинцев на истребителях F-16.

Источник: Трюдо объявил во время выступления в парламенте Канады, передает "Европейская правда"

Детали: "Мы направим инструкторов для обучения украинских летчиков и обслуживающего персонала на F-16, чтобы максимизировать их использование переданных истребителей", - объявил Трюдо.

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Заявление Трюдо стало частью объявления о долгосрочной военной поддержке Украины в размере 483 миллиона долларов США, в которую войдут 50 бронемашин.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Канада предоставила почти 7,3 миллиарда долларов США военной, экономической и гуманитарной помощи Киеву.

Канадское правительство также ввело многочисленные санкции против РФ, развернуло канадские вооруженные силы в Европе для обучения украинских солдат и приняло более 175 тысяч украинцев у себя.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Канаду после того, как побывал в Соединенных Штатах, где встретился с президентом США Джо Байденом.

Во время переговоров лидеры Украины и Канады обсудили оборонные потребности Украины, дальнейшую финансовую и гуманитарную поддержку Киева, а также экономическое и инвестиционное сотрудничество.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Также известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединятся Греция и Португалия. О решении передать Украине F-16 уже объявили ДанияНидерланды и Норвегия.

Темы: Канадаистребители
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