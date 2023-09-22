Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трюдо: Канада присоединится к обучению украинцев на F-16

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 20:52
Трюдо: Канада присоединится к обучению украинцев на F-16
фото: getty images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о присоединении страны к коалиции по обучению украинцев на истребителях F-16.

Источник: Трюдо объявил во время выступления в парламенте Канады, передает "Европейская правда"

Детали: "Мы направим инструкторов для обучения украинских летчиков и обслуживающего персонала на F-16, чтобы максимизировать их использование переданных истребителей", - объявил Трюдо.

Реклама:

Заявление Трюдо стало частью объявления о долгосрочной военной поддержке Украины в размере 483 миллиона долларов США, в которую войдут 50 бронемашин.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Канада предоставила почти 7,3 миллиарда долларов США военной, экономической и гуманитарной помощи Киеву.

Канадское правительство также ввело многочисленные санкции против РФ, развернуло канадские вооруженные силы в Европе для обучения украинских солдат и приняло более 175 тысяч украинцев у себя.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Канаду после того, как побывал в Соединенных Штатах, где встретился с президентом США Джо Байденом.

Во время переговоров лидеры Украины и Канады обсудили оборонные потребности Украины, дальнейшую финансовую и гуманитарную поддержку Киева, а также экономическое и инвестиционное сотрудничество.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Также известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединятся Греция и Португалия. О решении передать Украине F-16 уже объявили ДанияНидерланды и Норвегия.

Темы: Канадаистребители
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
Российская ракета попала в гражданский объект Кременчуга, есть погибший и 15 раненых - ОВА
Разведка Эстонии считает, что в ближайшее время ни у Украины, ни у РФ не будет успехов на фронте
Оккупанты из-за нехватки денег воруют домашних животных в Токмаке – Генштаб
Канада передаст Украине 50 бронемашин в следующие три года
Последние новости
17:24
Триумф "Памфира", награда для Издрика и "Путлер капут": кто получил "Золотую юлу" за 2023 год
17:02
Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами
16:47
Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
16:45
фотоВ Норвегии во дворе дома семья нашла артефакты времен викингов
16:43
Интервалы между поездами киевского метро сократят
16:32
фотоПод Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК "Тор" с боеприпасами
16:30
Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет
16:26
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
16:01
Украина подписала около 20 соглашений и меморандумов с французскими военными производителями
15:44
Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением
Все новости...
Реклама: