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Люди не готові витрачати гроші на щось інше, крім зброї – Зеленський про вибори

"Українська правда"Субота, 23 вересня 2023, 02:39
Люди не готові витрачати гроші на щось інше, крім зброї – Зеленський про вибори
Володимир Зеленський у Канаді, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що він готовий до виборів, проте суспільство, коли гроші скеровуються на якісь інші цілі, крім зброї, не підтримує цього.

Джерело: про це Зеленський сказав під час пресконференції у Канаді

Деталі: За словами президента, найбільшими складнощами для виборів під час війни є безпекові питання щодо присутності спостерігачів, голосування військових, жителів тимчасово окупованих територій та українців за кордоном, а також фінансування кампанії.

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Пряма мова Зеленського: "В Україні, і абсолютно справедливо, коли гроші сьогодні хоче парламент або уряд направити на той чи інший напрямок, окрім зброї, суспільство не готове це підтримувати. І не просто не готове, воно проти максимально, тому що йде війна.

Ми навіть не порушували питання виборів, тому що сьогодні через безпеку воно не актуальне… Закон забороняє під час війни проводити ті чи інші вибори. Я готовий абсолютно. Безпека – складний елемент проведення виборів. Перша складність у тому, щоб вибори провели демократично і прозоро. Для цього потрібні незалежні спостерігачі з різних країн світу.

Як в окопах вони будуть голосувати? І як вони голосуватимуть навіть на дільницях біля лінії фронту? Це говорить про те, що все повинно бути в бомбосховищах, тому що ми знаємо Росію, вона розстріляє всіх людей, які прийдуть. І хто зі спостерігачів піде в окопи, готовий приїхати і там працювати?

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Люди, які захищають права і свободи громадян, не будуть мати права і свободи, щоб проголосувати, це якийсь нонсенс".

Довідка: Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться.

Теми: Зеленськийвибори
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