Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Люди не готовы тратить деньги на что-то другое, кроме оружия – Зеленский о выборах

"Украинская правда"Суббота, 23 сентября 2023, 02:39
Люди не готовы тратить деньги на что-то другое, кроме оружия – Зеленский о выборах
Владимир Зеленский в Канаде, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что он готов к выборам, однако общество, когда деньги направляются на какие-то другие цели, кроме оружия, не поддерживает этого.

Источник: об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в Канаде

Детали: По словам президента, наибольшими сложностями для выборов во время войны являются вопросы безопасности относительно присутствия наблюдателей, голосования военных, жителей временно оккупированных территорий и украинцев за рубежом, а также финансирование кампании.

Реклама:

Прямая речь Зеленского: "В Украине, и совершенно справедливо, когда деньги сегодня хочет парламент или правительство направить на то или иное направление, кроме оружия, общество не готово это поддерживать. И не просто не готово, оно против максимально, потому что идет война.

Мы даже не поднимали вопрос выборов, потому что сегодня из-за безопасности он не актуален... Закон запрещает во время войны проводить те или иные выборы. Я готов абсолютно. Безопасность - сложный элемент проведения выборов. Первая сложность в том, чтобы выборы провели демократично и прозрачно. Для этого нужны независимые наблюдатели из разных стран мира.

Как в окопах они будут голосовать? И как они будут голосовать даже на участках у линии фронта? Это говорит о том, что все должно быть в бомбоубежищах, потому что мы знаем Россию, она расстреляет всех людей, которые придут. И кто из наблюдателей пойдет в окопы, готов приехать и там работать?

ВИДЕО ДНЯ

Люди, которые защищают права и свободы граждан, не будут иметь права и свободы, чтобы проголосовать, это какой-то нонсенс".

Справка: Следующие президентские и парламентские выборы должны состояться в 2024 году, но во время военного положения выборы не проводятся.

Темы: Зеленскийвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Зеленский
Зеленский после Канады прилетел в Ирландию после Канады
Визит Зеленского раскрыл "стратегические разногласия" между Украиной и США - NYT
Зеленский пригласил канадских предпринимателей отстраивать Украину
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: