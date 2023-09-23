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Люди не готовы тратить деньги на что-то другое, кроме оружия – Зеленский о выборах

"Украинская правда"Суббота, 23 сентября 2023, 02:39
Люди не готовы тратить деньги на что-то другое, кроме оружия – Зеленский о выборах
Владимир Зеленский в Канаде, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что он готов к выборам, однако общество, когда деньги направляются на какие-то другие цели, кроме оружия, не поддерживает этого.

Источник: об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в Канаде

Детали: По словам президента, наибольшими сложностями для выборов во время войны являются вопросы безопасности относительно присутствия наблюдателей, голосования военных, жителей временно оккупированных территорий и украинцев за рубежом, а также финансирование кампании.

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Прямая речь Зеленского: "В Украине, и совершенно справедливо, когда деньги сегодня хочет парламент или правительство направить на то или иное направление, кроме оружия, общество не готово это поддерживать. И не просто не готово, оно против максимально, потому что идет война.

Мы даже не поднимали вопрос выборов, потому что сегодня из-за безопасности он не актуален... Закон запрещает во время войны проводить те или иные выборы. Я готов абсолютно. Безопасность - сложный элемент проведения выборов. Первая сложность в том, чтобы выборы провели демократично и прозрачно. Для этого нужны независимые наблюдатели из разных стран мира.

Как в окопах они будут голосовать? И как они будут голосовать даже на участках у линии фронта? Это говорит о том, что все должно быть в бомбоубежищах, потому что мы знаем Россию, она расстреляет всех людей, которые придут. И кто из наблюдателей пойдет в окопы, готов приехать и там работать?

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Люди, которые защищают права и свободы граждан, не будут иметь права и свободы, чтобы проголосовать, это какой-то нонсенс".

Справка: Следующие президентские и парламентские выборы должны состояться в 2024 году, но во время военного положения выборы не проводятся.

Темы: Зеленскийвиборы
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