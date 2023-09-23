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Спроби Росії погіршити відносини України з Польщею безрезультатні – ISW

"Українська правда"Субота, 23 вересня 2023, 04:58
Спроби Росії погіршити відносини України з Польщею безрезультатні – ISW
фото ПК "Схід"

Російські удари по українській портовій та зерновій інфраструктурі є частиною кампанії, спрямованої на погіршення відносин України з її західними сусідами, в тому числі з Польщею. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Аналітики ISW вважають, те, що Польща  швидко повторила свої зобов’язання щодо України свідчить, що кампанія Москви є безрезультатною.

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Дослівно: "Російські спроби посилити розбіжності між Україною та її центральноєвропейськими партнерами, схоже, зазнали невдачі, оскільки 22 вересня президент Польщі Анджей Дуда підтвердив міцність польсько-українських відносин. 

Дуда роз’яснив заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Морвецького від 21 вересня про те, що Польща більше не передаватиме зброю Україні, і пояснив, що Польща продовжить виконувати домовленості з Україною про постачання зброї, але не передаватиме нову зброю, яку Польща закуповує для власної армії.

 Дуда також заявив, що потенційний конфлікт між двома країнами щодо експорту українського зерна європейськими сухопутними шляхами не "суттєво впливає" на відносини двох країн". 

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Теми: ПольщаРосіязерно
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