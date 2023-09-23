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Попытки России ухудшить отношения Украины с Польшей безрезультатны – ISW

"Украинская правда"Суббота, 23 сентября 2023, 04:58
Попытки России ухудшить отношения Украины с Польшей безрезультатны – ISW
фото ВК "Восток"

Российские удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре являются частью кампании, направленной на ухудшение отношений Украины с ее западными соседями, в том числе с Польшей. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Аналитики ISW считают, то, что Польша быстро повторила свои обязательства по Украине свидетельствует, что кампания Москвы является безрезультатной.

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Дословно: "Российские попытки усилить разногласия между Украиной и ее центральноевропейскими партнерами, похоже, потерпели неудачу, поскольку 22 сентября президент Польши Анджей Дуда подтвердил прочность польско-украинских отношений. 

Дуда разъяснил заявление премьер-министра Польши Матеуша Морвецкого от 21 сентября о том, что Польша больше не будет передавать оружие Украине, и пояснил, что Польша продолжит выполнять договоренности с Украиной о поставках оружия, но не будет передавать новое оружие, которое Польша закупает для собственной армии.

 Дуда также заявил, что потенциальный конфликт между двумя странами по экспорту украинского зерна европейскими сухопутными путями не "существенно влияет" на отношения двух стран".

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Темы: ПольшаРосcиязерно
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