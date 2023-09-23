Ексвагнерівця Медведєва, який був у Норвегії, затримали при спробі повернутись в Росію

Норвезька поліція затримала екскомандира ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва, який раніше втік з РФ і просив про притулок, при спробі нелегального перетину кордону з Росією.

Джерело: The Barents Observer, "Європейська правда"

Деталі: Медведєва зупинили в п'ятницю ввечері в селі Гренсе Якобсельв на кордоні з РФ, коли він у темряві намагався перетнути кордон і потрапити на Кольський півострів.

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Поліція регіону Фіннмарк підтвердила виданню, що чоловік віком близько 20 років затриманий і йому буде пред'явлено звинувачення в порушенні прикордонних правил. Ні імені, ні національності затриманого не називали, але підтвердили, що той збирався виїхати з Норвегії до Росії.

Перетин сухопутного кордону в цій місцевості є незаконним.

Спроба перетину кордону відбулася всього через кілька годин після того, як Медведєв накоротко зустрівся з журналістом Barents Observer в центрі міста Кіркенес. 27-річний колишній боєць Групи Вагнера сказав, що має намір перетнути кордон і що він шукає когось, хто міг би його підвезти.

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Він виглядав схвильованим, але водночас спокійним і рішучим. Він пояснив, що вірить у те, що незабаром його екстрадують в Україну, і що повернення до Росії є безпечнішою альтернативою.

Невдовзі після розмови йому, очевидно, вдалося дістатися до Гренсе Якобсельва, що за 50 км від Кіркенеса. У цьому місці Норвегію і Росію розділяє лише невелика мілка річка.

Незрозуміло, як Медведєв дістався до цієї місцевості. Громадський транспорт до прикордонної річки не ходить.

Нагадаємо: Втеча Медведєва з Росії до Норвегії в середині зими потрапила на перші шпальти світових ЗМІ.

Найманцю вдалося проникнути в прикордонну зону на Кольському півострові, що ретельно охороняється, а потім переправитися до Норвегії.

Медведєв побоювався за своє життя і попросив притулку в Норвегії. Він був свідком тортур і вбивств, скоєних групою Вагнера в Україні, і швидко підтвердив, що готовий свідчити в суді проти свого колишнього боса Євгенія Пригожина.

У червні Медведєв був у Кіркенесі. В інтерв'ю Barents Observer він підкреслив, що не планує повертатися до Росії. Він також зізнався, що боїться, що його відправлять в Україну.

У липні колишній військовий знову опинився в Кіркенесі. У другій розмові з виданням він повторив, що не планує повертатися до Росії.

Водночас у травні він заявляв, що хоче повернутися в Росію, навіть якщо це може становити ризик для його життя.