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Экс-вагнеровца Медведева, который был в Норвегии, задержали при попытке вернуться в Россию

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 23 сентября 2023, 12:50
Экс-вагнеровца Медведева, который был в Норвегии, задержали при попытке вернуться в Россию
скриншот

Норвежская полиция задержала экс-командира ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева, который ранее бежал из РФ и просил об убежище, при попытке нелегального пересечения границы с Россией.

Источник: The Barents Observer, "Европейская правда"

Детали: Медведева остановили в пятницу вечером в деревне Гренсе Якобсельв на границе с РФ, когда он в темноте пытался пересечь границу и попасть на Кольский полуостров.

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Полиция региона Финнмарк подтвердила изданию, что мужчина в возрасте около 20 лет задержан и ему будет предъявлено обвинение в нарушении пограничных правил. Ни имени, ни национальности задержанного не называли, но подтвердили, что тот собирался выехать из Норвегии в Россию.

Пересечение сухопутной границы в этой местности является незаконным.

Попытка пересечения границы произошла всего через несколько часов после того, как Медведев ненадолго встретился с журналистом Barents Observer в центре города Киркенес. 27-летний бывший боец Группы Вагнера сказал, что намерен пересечь границу и что он ищет кого-то, кто мог бы его подвезти.

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Он выглядел взволнованным, но в то же время спокойным и решительным. Он объяснил, что верит в то, что вскоре его экстрадируют в Украину, и что возвращение в Россию является более безопасной альтернативой.

Вскоре после разговора ему, очевидно, удалось добраться до Гренсе Якобсельва, что в 50 км от Киркенеса. В этом месте Норвегию и Россию разделяет лишь небольшая мелкая река. 

Непонятно, как Медведев добрался до этой местности. Общественный транспорт до пограничной реки не ходит.

Напомним: Побег Медведева из России в Норвегию в середине зимы 2023 года попал на первые полосы мировых СМИ. Наемнику удалось проникнуть в тщательно охраняемую пограничную зону на Кольском полуострове, а затем переправиться в Норвегию.

Медведев опасался за свою жизнь и попросил убежища в Норвегии. Он был свидетелем пыток и убийств, совершенных группой Вагнера в Украине, и быстро подтвердил, что готов свидетельствовать в суде против своего бывшего босса Евгения Пригожина. 

В июне Медведев был в Киркенесе. В интервью Barents Observer он подчеркнул, что не планирует возвращаться в Россию. Он также признался, что боится, что его отправят в Украину. 

В июле бывший военный снова оказался в Киркенесе. Во второй беседе с изданием он повторил, что не планирует возвращаться в Россию.

В то же время в мае он заявлял, что хочет вернуться в Россию, даже если это может представлять риск для его жизни.

Темы: ВагнерРосcиявойна
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