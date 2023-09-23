Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Було вирішено ще до візиту Зеленського" – ЗМІ про деталі надання ракет ATACMS

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 23 вересня 2023, 14:07
Було вирішено ще до візиту Зеленського – ЗМІ про деталі надання ракет ATACMS
ілюстративне фото: getty

Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення надати Україні далекобійні ракети ATACMS ще до візиту президента Володимира Зеленського до США, але вирішила не оголошувати про це публічно.

Джерело: Financial Times з посиланням на джерела, "Європейська правда"

Деталі: Один співрозмовник видання зазначив, що це було зроблено для того, щоб не давати підказки росіянам і не спонукати їх перемістити свої лінії постачання далі від лінії фронту.

Реклама:

США надішлють ракети найближчим часом, спочатку в невеликих кількостях, зазначили джерела видання.

Вони також повторили вже відому інформацію, що Вашингтон надішле версію ракет, озброєну касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою.

Відправлення ракет з касетними снарядами допоможе зменшити деякі занепокоєння посадовців США про те, що поставка ракет з однією боєголовкою вичерпала б американські запаси, заявили джерела.

ВІДЕО ДНЯ
 

Нагадаємо: За даними NBC News, Байден повідомив Зеленському на зустрічі у Білому домі, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет ATACMS для допомоги у війні з Росією.

У Вашингтоні раніше пояснювали відмову передати далекобійні ракети тим, що у Штатів немає достатніх запасів цього озброєння. Інша причина, яка непублічно озвучувалась американськими посадовцями, – побоювання ескалації з боку Росії.

Теми: СШАракетний ударзброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

фотоЗеленський вперше зустрівся з Пашиняном

відеоУ центрі Києва сталася бійка за участю нардепів: поліція проводить перевірку

Усі новини...
У мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту
ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому – Тарнавський
Обстріл Кременчука: кількість постраждалих зросла
Ексвагнерівця Медведєва, який був у Норвегії, затримали при спробі повернутись в Росію
Останні новини
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
23:17
фотоУ Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму
22:45
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
22:39
УточненоПоліція уточнила, що троє людей після удару по селу Гроза вважаються зниклими безвісти
22:26
Буде більше ППО і артилерії – Зеленський за підсумками переговорів
Усі новини...
Реклама: