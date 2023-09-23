"Було вирішено ще до візиту Зеленського" – ЗМІ про деталі надання ракет ATACMS

Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення надати Україні далекобійні ракети ATACMS ще до візиту президента Володимира Зеленського до США, але вирішила не оголошувати про це публічно.

Джерело: Financial Times з посиланням на джерела, "Європейська правда"

Деталі: Один співрозмовник видання зазначив, що це було зроблено для того, щоб не давати підказки росіянам і не спонукати їх перемістити свої лінії постачання далі від лінії фронту.

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США надішлють ракети найближчим часом, спочатку в невеликих кількостях, зазначили джерела видання.

Вони також повторили вже відому інформацію, що Вашингтон надішле версію ракет, озброєну касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою.

Відправлення ракет з касетними снарядами допоможе зменшити деякі занепокоєння посадовців США про те, що поставка ракет з однією боєголовкою вичерпала б американські запаси, заявили джерела.

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Нагадаємо: За даними NBC News, Байден повідомив Зеленському на зустрічі у Білому домі, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет ATACMS для допомоги у війні з Росією.

У Вашингтоні раніше пояснювали відмову передати далекобійні ракети тим, що у Штатів немає достатніх запасів цього озброєння. Інша причина, яка непублічно озвучувалась американськими посадовцями, – побоювання ескалації з боку Росії.