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"Було вирішено ще до візиту Зеленського" – ЗМІ про деталі надання ракет ATACMS

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 23 вересня 2023, 14:07
Було вирішено ще до візиту Зеленського – ЗМІ про деталі надання ракет ATACMS
ілюстративне фото: getty

Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення надати Україні далекобійні ракети ATACMS ще до візиту президента Володимира Зеленського до США, але вирішила не оголошувати про це публічно.

Джерело: Financial Times з посиланням на джерела, "Європейська правда"

Деталі: Один співрозмовник видання зазначив, що це було зроблено для того, щоб не давати підказки росіянам і не спонукати їх перемістити свої лінії постачання далі від лінії фронту.

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США надішлють ракети найближчим часом, спочатку в невеликих кількостях, зазначили джерела видання.

Вони також повторили вже відому інформацію, що Вашингтон надішле версію ракет, озброєну касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою.

Відправлення ракет з касетними снарядами допоможе зменшити деякі занепокоєння посадовців США про те, що поставка ракет з однією боєголовкою вичерпала б американські запаси, заявили джерела.

ВІДЕО ДНЯ
 

Нагадаємо: За даними NBC News, Байден повідомив Зеленському на зустрічі у Білому домі, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет ATACMS для допомоги у війні з Росією.

У Вашингтоні раніше пояснювали відмову передати далекобійні ракети тим, що у Штатів немає достатніх запасів цього озброєння. Інша причина, яка непублічно озвучувалась американськими посадовцями, – побоювання ескалації з боку Росії.

Теми: СШАракетний ударзброявійна
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