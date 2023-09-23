"Было решено еще до визита Зеленского" - СМИ о деталях предоставления ракет ATACMS
Администрация президента США Джо Байдена приняла решение предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита президента Владимира Зеленского в США, но решила не объявлять об этом публично.
Источник: Financial Times со ссылкой на источники, "Европейская правда"
Детали: Один собеседник издания отметил, что это было сделано для того, чтобы не давать подсказки россиянам и не побудить их переместить свои линии снабжения дальше от линии фронта.
США пришлют ракеты в ближайшее время, сначала в небольших количествах, отметили источники издания.
Они также повторили уже известную информацию, что Вашингтон пришлет версию ракет, вооруженную кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой.
Отправка ракет с кассетными снарядами поможет уменьшить некоторые беспокойства чиновников США, что поставка ракет с одной боеголовкой исчерпала бы американские запасы, заявили источники.
Напомним: По данным NBC News, Байден сообщил Зеленскому на встрече в Белом доме, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет ATACMS для помощи в войне с Россией.
В Вашингтоне ранее объясняли отказ передать дальнобойные ракеты тем, что у Штатов нет достаточных запасов этого вооружения. Другая причина, которая непублично озвучивалась американскими чиновниками, – опасения эскалации со стороны России.