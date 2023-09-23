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"Было решено еще до визита Зеленского" - СМИ о деталях предоставления ракет ATACMS

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 23 сентября 2023, 14:07
Было решено еще до визита Зеленского - СМИ о деталях предоставления ракет ATACMS
ілюстративне фото: getty

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита президента Владимира Зеленского в США, но решила не объявлять об этом публично.

Источник: Financial Times со ссылкой на источники, "Европейская правда"

Детали: Один собеседник издания отметил, что это было сделано для того, чтобы не давать подсказки россиянам и не побудить их переместить свои линии снабжения дальше от линии фронта.

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США пришлют ракеты в ближайшее время, сначала в небольших количествах, отметили источники издания.

Они также повторили уже известную информацию, что Вашингтон пришлет версию ракет, вооруженную кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой.

Отправка ракет с кассетными снарядами поможет уменьшить некоторые беспокойства чиновников США, что поставка ракет с одной боеголовкой исчерпала бы американские запасы, заявили источники.

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Напомним: По данным NBC News, Байден сообщил Зеленскому на встрече в Белом доме, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет ATACMS для помощи в войне с Россией.

В Вашингтоне ранее объясняли отказ передать дальнобойные ракеты тем, что у Штатов нет достаточных запасов этого вооружения. Другая причина, которая непублично озвучивалась американскими чиновниками, – опасения эскалации со стороны России.

Темы: СШАракетный удароружиевойна
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