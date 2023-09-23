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Майже 100 росіян-ухилянтів отримали притулок у Німеччині

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 23 вересня 2023, 15:27
Майже 100 росіян-ухилянтів отримали притулок у Німеччині
фото: тасс

З початку повномасштабної війни РФ в Україні близько 3500 російських чоловіків призовного віку попросили притулку в Німеччині – з них тільки близько 90 осіб отримали статус біженця. 

Джерело: відповідь Міністерства внутрішніх справ на запит депутата парламенту від Лівої партії Клари Бюнгер, що є в розпорядженні RND, "Європейська правда"

Деталі: Згідно з відповіддю, Управління з питань міграції та біженців (BAMF) на сьогодні ухвалило рішення щодо більш ніж 1500 заяв: близько 90 осіб отримали статус біженця. 

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У випадку приблизно 1100 заявок, як йдеться у відповіді, відповідальність за процедуру надання притулку несе інша країна-член ЄС відповідно до Дублінського регламенту.

Міграційне відомство постійно відстежує та аналізує ситуацію в країнах походження мігрантів, зазначили у відомстві. Востаннє практика прийняття рішень щодо ситуації в Росії була переглянута цього місяця. 

Згідно з переглядом, "дезертири можуть продовжувати отримувати міжнародний захист на регулярній основі. Особи, які мають бути призвані до армії і відмовляються служити, отримають міжнародний захист, якщо будуть виконані умови для цього".

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Бюнгер розкритикувала німецьку владу за таку низьку кількість схвалених заявок. Вона сказала, що правляча коаліція добре вміє писати про права людини на своїх прапорах і давати обіцянки, "але коли справа доходить до реалізації, успіх не спостерігається".

"Особливо гірким, наприклад, є недостатній захист російських військовослужбовців, які відмовляються від військової служби з міркувань совісті, про що Шольц все ж таки оголосив у повному обсязі", – заявила Бюнгер.

Нагадаємо: Посол України у Німеччині Олексій Макєєв розкритикував оприлюднену німецькими політиками ініціативу надати притулок громадянам Росії, які залишили свою країну у зв'язку з оголошеною президентом РФ мобілізацією.

Теми: НімеччинаРосіямобілізаціявійна
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