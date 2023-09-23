Почти 100 россиян-уклонистов получили убежище в Германии

С начала полномасштабной войны РФ в Украине около 3500 российских мужчин призывного возраста попросили убежища в Германии – из них только около 90 человек получили статус беженца.

Источник: ответ Министерства внутренних дел на запрос депутата парламента от Левой партии Клары Бюнгер, имеющийся в распоряжении RND, "Европейская правда"

Детали: Согласно ответу, Управление по вопросам миграции и беженцев (BAMF) на сегодня приняло решение по более чем 1500 заявлений: около 90 человек получили статус беженца.

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В случае примерно 1100 заявок, как говорится в ответе, ответственность за процедуру предоставления убежища несет другая страна-член ЕС в соответствии с Дублинским регламентом.

Миграционное ведомство постоянно отслеживает и анализирует ситуацию в странах происхождения мигрантов, отметили в ведомстве. Последний раз практика принятия решений по ситуации в России была пересмотрена в этом месяце.

Согласно пересмотру, "дезертиры могут продолжать получать международную защиту на регулярной основе. Лица, которые должны быть призваны в армию и отказываются служить, получат международную защиту, если будут выполнены условия для этого".

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Бюнгер раскритиковала немецкие власти за такое низкое количество одобренных заявок. Она сказала, что правящая коалиция хорошо умеет писать о правах человека на своих флагах и давать обещания, "но когда дело доходит до реализации, успех не наблюдается".

"Особенно горьким, например, является недостаточная защита российских военнослужащих, которые отказываются от военной службы по соображениям совести, о чем Шольц все же объявил в полном объеме", – заявила Бюнгер.

Напомним: Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал обнародованную немецкими политиками инициативу предоставить убежище гражданам России, которые покинули свою страну в связи с объявленной президентом РФ мобилизацией.