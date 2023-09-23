Зеленський після Канади прилетів у Ірландію

Президент Володимир Зеленський після своїх візитів у Канаду та США прилетів в Ірландію.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Уточнюється, що президент приземлився в аеропорту "Шеннон" на заході Ірландії.

Реклама:

Наразі невідомо, ані наскільки глава держави затримається в країні, ані його подальші плани.

В будівлі аеропорту Зеленський провів незаплановану зустріч із головою Суверенної ради Республіки Судан Абдель Фаттахом аль-Бурганом.

Він подякував за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Співрозмовники обговорили спільні безпекові виклики, зокрема діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих Росією.

Зеленський запросив аль-Бургана підтримати гуманітарну ініціативу Grain From Ukraine, метою якої є постачання продовольства до найбільш вразливих країн Африки, а також долучитися до Глобального саміту миру".

Передісторія: