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Зеленський після Канади прилетів у Ірландію

Роман ПетренкоСубота, 23 вересня 2023, 16:45
Зеленський після Канади прилетів у Ірландію
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський після своїх візитів у Канаду та США прилетів в Ірландію.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Уточнюється, що президент приземлився в аеропорту "Шеннон" на заході Ірландії.

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Наразі невідомо, ані наскільки глава держави затримається в країні, ані його подальші плани.

В будівлі аеропорту Зеленський провів незаплановану зустріч із головою Суверенної ради Республіки Судан Абдель Фаттахом аль-Бурганом.

Він подякував за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України.

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Дослівно: "Співрозмовники обговорили спільні безпекові виклики, зокрема діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих Росією.

Зеленський запросив аль-Бургана підтримати гуманітарну ініціативу Grain From Ukraine, метою якої є постачання продовольства до найбільш вразливих країн Африки, а також долучитися до Глобального саміту миру".

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Теми: ІрландіяЗеленський
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