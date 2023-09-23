Зеленський після Канади прилетів у Ірландію
Президент Володимир Зеленський після своїх візитів у Канаду та США прилетів в Ірландію.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Уточнюється, що президент приземлився в аеропорту "Шеннон" на заході Ірландії.
Наразі невідомо, ані наскільки глава держави затримається в країні, ані його подальші плани.
В будівлі аеропорту Зеленський провів незаплановану зустріч із головою Суверенної ради Республіки Судан Абдель Фаттахом аль-Бурганом.
Він подякував за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України.
Дослівно: "Співрозмовники обговорили спільні безпекові виклики, зокрема діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих Росією.
Зеленський запросив аль-Бургана підтримати гуманітарну ініціативу Grain From Ukraine, метою якої є постачання продовольства до найбільш вразливих країн Африки, а також долучитися до Глобального саміту миру".
Передісторія:
- Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Канади після того, як побував у Сполучених Штатах, де зустрівся з президентом США Джо Байденом.
- Під час переговорів лідери України й Канади обговорили оборонні потреби України, подальшу фінансову та гуманітарну підтримку Києва, а також економічну та інвестиційну співпрацю.