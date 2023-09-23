Зеленский после Канады прилетел в Ирландию после Канады
Президент Владимир Зеленский после своих визитов в Канаду и США прилетел в Ирландию.
Источник: Офис президента
Детали: Уточняется, что президент приземлился в аэропорту "Шеннон" на западе Ирландии.
Пока неизвестно, ни насколько глава государства задержится в стране, ни его дальнейшие планы.
В здании аэропорта Зеленский провел незапланированную встречу с председателем Суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурганом.
Он поблагодарил за последовательную поддержку Суданом суверенитета и территориальной целостности Украины.
Дословно: "Собеседники обсудили общие вызовы безопасности, в частности деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией.
Зеленский пригласил аль-Бургана поддержать гуманитарную инициативу Grain From Ukraine, целью которой является поставка продовольствия в наиболее уязвимые страны Африки, а также присоединиться к Глобальному саммиту мира".
Предыстория:
- Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Канаду после того, как побывал в Соединенных Штатах, где встретился с президентом США Джо Байденом.
- В ходе переговоров лидеры Украины и Канады обсудили оборонные потребности Украины, дальнейшую финансовую и гуманитарную поддержку Киева, а также экономическое и инвестиционное сотрудничество.