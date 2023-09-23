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Зеленский после Канады прилетел в Ирландию после Канады

Роман ПетренкоСуббота, 23 сентября 2023, 16:45
Зеленский после Канады прилетел в Ирландию после Канады
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский после своих визитов в Канаду и США прилетел в Ирландию.

Источник: Офис президента

Детали: Уточняется, что президент приземлился в аэропорту "Шеннон" на западе Ирландии.

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Пока неизвестно, ни насколько глава государства задержится в стране, ни его дальнейшие планы.

В здании аэропорта Зеленский провел незапланированную встречу с председателем Суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурганом.

Он поблагодарил за последовательную поддержку Суданом суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Дословно: "Собеседники обсудили общие вызовы безопасности, в частности деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией.

Зеленский пригласил аль-Бургана поддержать гуманитарную инициативу Grain From Ukraine, целью которой является поставка продовольствия в наиболее уязвимые страны Африки, а также присоединиться к Глобальному саммиту мира".

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Темы: ИрландияЗеленский
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