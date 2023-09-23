Росіяни скинули вибухівку на 78-річного мешканця Херсонщини, він у важкому стані
Субота, 23 вересня 2023, 17:05
На Херсонщині росіяни скинули з безпілотника вибухівку на Миколаївку, важко поранено 78-річного місцевого жителя.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Російська армія атакувала Миколаївку з безпілотника.
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Окупанти скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік отримав важкі поранення.
Через ворожий удар він втратив частину руки, також у нього поранення грудної клітини, відкритий перелом і кровотеча. Потерпілого доставили до лікарні. Медики роблять все можливе, аби врятувати йому життя".