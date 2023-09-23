Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни скинули вибухівку на 78-річного мешканця Херсонщини, він у важкому стані

Катерина ТищенкоСубота, 23 вересня 2023, 17:05
Росіяни скинули вибухівку на 78-річного мешканця Херсонщини, він у важкому стані
село Миколаївка на Херсонщині, скріншот Google maps

На Херсонщині росіяни скинули з безпілотника вибухівку на Миколаївку, важко поранено 78-річного місцевого жителя.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Російська армія атакувала Миколаївку з безпілотника.

Реклама:

Окупанти скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік отримав важкі поранення.

Через ворожий удар він втратив частину руки, також у нього поранення грудної клітини, відкритий перелом і кровотеча. Потерпілого доставили до лікарні. Медики роблять все можливе, аби врятувати йому життя".

Теми: Херсонська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден знайшов "інший спосіб" допомогти Україні – Politico

Через ракетний удар по Грозі загинув син і вдова військового, якого перепоховали

оновленоПовітряні сили повідомили про загрозу БпЛА в частині країни

Путін заявив про уламки ручних гранат у тілах на літаку Пригожина

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

Усі новини...
Херсонська область
Ексглава "Роскосмосу" Рогозін став "сенатором" від окупованої Запорізької області
Українські війська здійснюють рейди в дельті Дніпра біля Херсона – ISW
Росіяни весь день гатять по Херсонщині: 6 загиблих, 9 поранених
Останні новини
04:03
У Севастополі відбивають атаку морських дронів – окупаційна влада
03:53
У двох областях тривога через активність ворожої тактичної авіації – ПС
03:14
Трамп хоче стати спікером Палати представників США
02:28
Байден знайшов "інший спосіб" допомогти Україні – Politico
01:49
На Черкащині було чути вибухи
01:21
Внаслідок атаки безпілотників на військову академію в Сирії загинуло понад 100 людей
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і вдова військового, якого перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомили про загрозу БпЛА в частині країни
Усі новини...
Реклама: