Росіяни скинули вибухівку на 78-річного мешканця Херсонщини, він у важкому стані

На Херсонщині росіяни скинули з безпілотника вибухівку на Миколаївку, важко поранено 78-річного місцевого жителя.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Російська армія атакувала Миколаївку з безпілотника.

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Окупанти скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік отримав важкі поранення.

Через ворожий удар він втратив частину руки, також у нього поранення грудної клітини, відкритий перелом і кровотеча. Потерпілого доставили до лікарні. Медики роблять все можливе, аби врятувати йому життя".