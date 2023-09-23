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Россияне сбросили взрывчатку на 78-летнего жителя Херсонщины, он в тяжелом состоянии

Катерина ТищенкоСуббота, 23 сентября 2023, 17:05
Россияне сбросили взрывчатку на 78-летнего жителя Херсонщины, он в тяжелом состоянии
село Николаевка в Херсонской области, скриншот Google maps

На Херсонщине россияне сбросили с беспилотника взрывчатку на Николаевку, тяжело ранен 78-летний местный житель.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Российская армия атаковала Николаевку с беспилотника.

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Оккупанты сбросили взрывчатку на 78-летнего местного жителя. Мужчина получил тяжелые ранения.

Из-за вражеского удара он потерял часть руки, также у него ранение грудной клетки, открытый перелом и кровотечение. Пострадавшего доставили в больницу. Медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь".

Темы: Херсонская областьвойна
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