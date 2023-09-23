На Київщині працівник військкомату зберігав у себе арсенал зброї й боєприпасів

На Київщині викрито військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів.

Джерело: Київська обласна прокуратура

усі фото: Київська обласна прокуратура

Деталі: За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

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Проведено 22 обшуки в квартирах, господарчих будівлях та автомобілі. Вилучено автомати, магазини до автоматичної зброї, револьвер, нарізну та гладку мисливську зброї, понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, запали, міну, тротилову шашку, ножі, протитанкову керовану ракету, тепловізор та інше військове спорядження.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час. Прокуратура готує апеляційну скаргу на вказане рішення.