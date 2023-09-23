На Киевщине работник военкомата хранил у себя арсенал оружия и боеприпасов

На Киевщине разоблачили военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки, который незаконно хранил арсенал оружия и боеприпасов.

Источник: Киевская областная прокуратура

все фото: Киевская областная прокуратура

Детали: При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона сообщено о подозрении военнослужащему одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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Проведено 22 обыска в квартирах, хозяйственных постройках и автомобиле. Изъяты автоматы, магазины к автоматическому оружию, револьвер, нарезное и гладкое охотничье оружие, более 6500 патронов различного калибра, 35 гранат, запалы, мина, тротиловая шашка, ножи, противотанковая управляемая ракета, тепловизор и другое военное снаряжение.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время. Прокуратура готовит апелляционную жалобу на указанное решение.