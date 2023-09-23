У Херсоні російський снаряд убив жінку на власному подвір’ї
Субота, 23 вересня 2023, 17:46
У Херсоні внаслідок російських обстрілів у суботу загинула 65-річна жінка, 27-річний чоловік дістав поранення.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Дослівно: "Травми несумісні з життям отримала 65-річна жінка. Її ворожий снаряд вбив на подвірʼї власного будинку.
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Також поранено 27-річного чоловіка. Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно".