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У Херсоні російський снаряд убив жінку на власному подвір’ї

Катерина ТищенкоСубота, 23 вересня 2023, 17:46
У Херсоні російський снаряд убив жінку на власному подвір’ї
ілюстративне фото Дмитра Ларіна, УП

У Херсоні внаслідок російських обстрілів у суботу загинула 65-річна жінка, 27-річний чоловік дістав поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "Травми несумісні з життям отримала 65-річна жінка. Її ворожий снаряд вбив на подвірʼї власного будинку.

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Також поранено 27-річного чоловіка. Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно".

Теми: Херсонвійна
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