В Херсоне российский снаряд убил женщину в собственном дворе
Суббота, 23 сентября 2023, 17:46
В Херсоне в результате российских обстрелов в субботу погибла 65-летняя женщина, 27-летний мужчина получил ранения.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Дословно: "Травмы несовместимые с жизнью получила 65-летняя женщина. Ее вражеский снаряд убил во дворе собственного дома.
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Также ранен 27-летний мужчина. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно".