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В Херсоне российский снаряд убил женщину в собственном дворе

Катерина ТищенкоСуббота, 23 сентября 2023, 17:46
В Херсоне российский снаряд убил женщину в собственном дворе
иллюстративное фото Дмитрия Ларина, УП

В Херсоне в результате российских обстрелов в субботу погибла 65-летняя женщина, 27-летний мужчина получил ранения.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Травмы несовместимые с жизнью получила 65-летняя женщина. Ее вражеский снаряд убил во дворе собственного дома.

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Также ранен 27-летний мужчина. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно".

Темы: Херсонвойна
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