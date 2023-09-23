В Херсоне российский снаряд убил женщину в собственном дворе

В Херсоне в результате российских обстрелов в субботу погибла 65-летняя женщина, 27-летний мужчина получил ранения.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Травмы несовместимые с жизнью получила 65-летняя женщина. Ее вражеский снаряд убил во дворе собственного дома.

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Также ранен 27-летний мужчина. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно".