Зеленський подякував Польщі: Будь-які виклики – ніщо порівняно з міцністю між народами
Президент Володимир Зеленський у Любліні вручив державні нагороди польській журналістці та медику-волонтеру, а також подякував польському народу й зазначив, що будь-які виклики на спільному шляху – ніщо порівняно з міцністю між українцями й поляками.
Джерело: сайт президента
Пряма мова Зеленського: "Я пишаюся тим, що в України є таке сильне сусідство. Я вам хочу подякувати. Я хочу подякувати всьому польському народові, всім людям, які з перших днів відкривали свої сім’ї, свої домівки, відкривали себе й допомагали.
Я вважаю, що будь-які виклики на нашому спільному шляху – це ніщо порівняно з тим, що є така міцність між нашими людьми".
Деталі: Повертаючись після робочого візиту до Канади та перебуваючи в Любліні, Зеленський вручив державні нагороди громадянам Польщі: журналістці Б’янці Залевській та медику-волонтеру Даміану Дуді.
Журналістка TVN Discovery Poland Б’янка Залевська з 2014 року працювала в зоні АТО на Донбасі, де отримала важке поранення. Як волонтер збирала й передавала в Україну гуманітарну допомогу. З початком повномасштабної війни РФ проти України надала значну допомогу підрозділам Збройних Сил України, як волонтер допомагала в транспортуванні важкохворих дітей до шпиталів Польщі.
Медик-рятувальник Даміан Дуда зібрав команду медиків, які власним коштом закуповували необхідні медичні препарати та приїздили в Україну, щоб надавати екстрену медичну допомогу й евакуйовувати до стабілізаційного пункту воїнів, поранених на лінії фронту. Також він створив фонд, із якого фінансується закупівля медикаментів для команд медиків-волонтерів в Україні.
Указами президента Б’янку Залевську нагороджено орденом княгині Ольги ІІ ступеня, а Даміана Дуду – орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.
Передісторія:
- Останнім часом між Україною та Польщею сильно напружились відносини у зв’язку з зерновою кризою. У Польщі вкрай різко відреагували на промову Зеленського в ООН, а в Україні – на останні заяви президента про Україну, яка тоне, та прем’єра Польщі про поставки зброї.
- Напруженість у відносинах Варшави та Києва пов'язана з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.
- Україна пропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.
- Попри це Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.
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