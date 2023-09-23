Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський подякував Польщі: Будь-які виклики – ніщо порівняно з міцністю між народами

Катерина ТищенкоСубота, 23 вересня 2023, 19:14
Зеленський подякував Польщі: Будь-які виклики – ніщо порівняно з міцністю між народами
Володимир Зеленський нагороджує громадян Польщі, фото: сайт президента

Президент Володимир Зеленський у Любліні вручив державні нагороди польській журналістці та медику-волонтеру, а також подякував польському народу й зазначив, що будь-які виклики на спільному шляху – ніщо порівняно з міцністю між українцями й поляками.

Джерело: сайт президента

Пряма мова Зеленського: "Я пишаюся тим, що в України є таке сильне сусідство. Я вам хочу подякувати. Я хочу подякувати всьому польському народові, всім людям, які з перших днів відкривали свої сім’ї, свої домівки, відкривали себе й допомагали.

Реклама:

Я вважаю, що будь-які виклики на нашому спільному шляху – це ніщо порівняно з тим, що є така міцність між нашими людьми".

Деталі: Повертаючись після робочого візиту до Канади та перебуваючи в Любліні, Зеленський вручив державні нагороди громадянам Польщі: журналістці Б’янці Залевській та медику-волонтеру Даміану Дуді.

ВІДЕО ДНЯ

Журналістка TVN Discovery Poland Б’янка Залевська з 2014 року працювала в зоні АТО на Донбасі, де отримала важке поранення. Як волонтер збирала й передавала в Україну гуманітарну допомогу. З початком повномасштабної війни РФ проти України надала значну допомогу підрозділам Збройних Сил України, як волонтер допомагала в транспортуванні важкохворих дітей до шпиталів Польщі.

Медик-рятувальник Даміан Дуда зібрав команду медиків, які власним коштом закуповували необхідні медичні препарати та приїздили в Україну, щоб надавати екстрену медичну допомогу й евакуйовувати до стабілізаційного пункту воїнів, поранених на лінії фронту. Також він створив фонд, із якого фінансується закупівля медикаментів для команд медиків-волонтерів в Україні.

Указами президента Б’янку Залевську нагороджено орденом княгині Ольги ІІ ступеня, а Даміана Дуду – орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Передісторія:

Читайте також: Невдячність чи принциповість: які помилки зробив Київ у зерновому конфлікті з Польщею

Теми: ЗеленськийПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗСУ просунулися біля Андріївки, Роботиного та Вербового – ISW

Байден знайшов "інший спосіб" допомогти Україні – Politico

Через ракетний удар на поминках загинув син і вдова покійного військового

Путін заявив про уламки ручних гранат у тілах на літаку Пригожина

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

Усі новини...
Зеленський
Зеленський після Канади прилетів у Ірландію
Візит Зеленського розкрив "стратегічні розбіжності" між Україною та США – NYT
Зеленський запросив канадських підприємців відбудовувати Україну
Останні новини
07:19
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів України – Генштаб
06:49
Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалі
06:11
ЗСУ просунулися біля Андріївки, Роботиного та Вербового – ISW
05:50
Знищена техніка і фото коханки - хакери зламали пошту військового начальника окупантів
04:52
Пентагон працює з конгресменами щоб продовжити військову підтримку України
04:03
У Севастополі відбивають атаку морських дронів – окупаційна влада
03:53
У двох областях тривога через активність ворожої тактичної авіації – ПС
03:14
Трамп хоче стати спікером Палати представників США
02:28
Байден знайшов "інший спосіб" допомогти Україні – Politico
01:49
На Черкащині було чути вибухи
Усі новини...
Реклама: