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Зеленський подякував Польщі: Будь-які виклики – ніщо порівняно з міцністю між народами

Катерина ТищенкоСубота, 23 вересня 2023, 19:14
Зеленський подякував Польщі: Будь-які виклики – ніщо порівняно з міцністю між народами
Володимир Зеленський нагороджує громадян Польщі, фото: сайт президента

Президент Володимир Зеленський у Любліні вручив державні нагороди польській журналістці та медику-волонтеру, а також подякував польському народу й зазначив, що будь-які виклики на спільному шляху – ніщо порівняно з міцністю між українцями й поляками.

Джерело: сайт президента

Пряма мова Зеленського: "Я пишаюся тим, що в України є таке сильне сусідство. Я вам хочу подякувати. Я хочу подякувати всьому польському народові, всім людям, які з перших днів відкривали свої сім’ї, свої домівки, відкривали себе й допомагали.

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Я вважаю, що будь-які виклики на нашому спільному шляху – це ніщо порівняно з тим, що є така міцність між нашими людьми".

Деталі: Повертаючись після робочого візиту до Канади та перебуваючи в Любліні, Зеленський вручив державні нагороди громадянам Польщі: журналістці Б’янці Залевській та медику-волонтеру Даміану Дуді.

ВІДЕО ДНЯ

Журналістка TVN Discovery Poland Б’янка Залевська з 2014 року працювала в зоні АТО на Донбасі, де отримала важке поранення. Як волонтер збирала й передавала в Україну гуманітарну допомогу. З початком повномасштабної війни РФ проти України надала значну допомогу підрозділам Збройних Сил України, як волонтер допомагала в транспортуванні важкохворих дітей до шпиталів Польщі.

Медик-рятувальник Даміан Дуда зібрав команду медиків, які власним коштом закуповували необхідні медичні препарати та приїздили в Україну, щоб надавати екстрену медичну допомогу й евакуйовувати до стабілізаційного пункту воїнів, поранених на лінії фронту. Також він створив фонд, із якого фінансується закупівля медикаментів для команд медиків-волонтерів в Україні.

Указами президента Б’янку Залевську нагороджено орденом княгині Ольги ІІ ступеня, а Даміана Дуду – орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Передісторія:

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Теми: ЗеленськийПольща
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