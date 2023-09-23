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Зеленский поблагодарил Польшу: Любые вызовы – ничто

Катерина ТищенкоСуббота, 23 сентября 2023, 19:14
Зеленский поблагодарил Польшу: Любые вызовы – ничто
Владимир Зеленский награждает граждан Польши, фото: сайт президента

Президент Владимир Зеленский в Люблине вручил государственные награды польской журналистке и медику-волонтеру, а также поблагодарил польский народ и отметил, что любые вызовы на общем пути – ничто по сравнению с прочностью между украинцами и поляками.

Источник: сайт президента

Прямая речь Зеленского: "Я горжусь тем, что у Украины есть такое сильное соседство. Я вас хочу поблагодарить. Я хочу поблагодарить весь польский народ, всех людей, которые с первых дней открывали свои семьи, свои дома, открывали себя и помогали.

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Я считаю, что любые вызовы на нашем общем пути – это ничто по сравнению с тем, что есть такая прочность между нашими людьми".

Детали: Возвращаясь после рабочего визита в Канаду и находясь в Люблине, Зеленский вручил государственные награды гражданам Польши: журналистке Бьянке Залевской и медику-волонтеру Дамиану Дуде.

Журналистка TVN Discovery Poland Бьянка Залевская с 2014 года работала в зоне АТО на Донбассе, где получила тяжелое ранение. Как волонтер собирала и передавала в Украину гуманитарную помощь. С началом полномасштабной войны РФ против Украины оказала значительную помощь подразделениям Вооруженных Сил Украины, как волонтер помогала в транспортировке тяжелобольных детей в госпитали Польши.

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Медик-спасатель Дамиан Дуда собрал команду медиков, которые за свой счет закупали необходимые медицинские препараты и приезжали в Украину, чтобы оказывать экстренную медицинскую помощь и эвакуировать в стабилизационный пункт воинов, раненых на линии фронта. Также он создал фонд, из которого финансируется закупка медикаментов для команд медиков-волонтеров в Украине.

Указами президента Бьянка Залевская награждена орденом княгини Ольги ІІ степени, а Дамиан Дуда – орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Предыстория:

  • В последнее время между Украиной и Польшей сильно охладели отношения в связи с зерновым кризисом. В Польше крайне резко отреагировали на речь Зеленского в ООН на этой неделе, а в Украине – на последние заявления президента об тонущей Украине и премьера Польши о поставках оружия.
  • Напряженность в отношениях Варшавы и Киева связана с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.
  • Украина предлагала Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.
  • Несмотря на это Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

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Темы: ЗеленскийПольша
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