Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский поблагодарил Польшу: Любые вызовы – ничто

Катерина ТищенкоСуббота, 23 сентября 2023, 19:14
Зеленский поблагодарил Польшу: Любые вызовы – ничто
Владимир Зеленский награждает граждан Польши, фото: сайт президента

Президент Владимир Зеленский в Люблине вручил государственные награды польской журналистке и медику-волонтеру, а также поблагодарил польский народ и отметил, что любые вызовы на общем пути – ничто по сравнению с прочностью между украинцами и поляками.

Источник: сайт президента

Прямая речь Зеленского: "Я горжусь тем, что у Украины есть такое сильное соседство. Я вас хочу поблагодарить. Я хочу поблагодарить весь польский народ, всех людей, которые с первых дней открывали свои семьи, свои дома, открывали себя и помогали.

Реклама:

Я считаю, что любые вызовы на нашем общем пути – это ничто по сравнению с тем, что есть такая прочность между нашими людьми".

Детали: Возвращаясь после рабочего визита в Канаду и находясь в Люблине, Зеленский вручил государственные награды гражданам Польши: журналистке Бьянке Залевской и медику-волонтеру Дамиану Дуде.

Журналистка TVN Discovery Poland Бьянка Залевская с 2014 года работала в зоне АТО на Донбассе, где получила тяжелое ранение. Как волонтер собирала и передавала в Украину гуманитарную помощь. С началом полномасштабной войны РФ против Украины оказала значительную помощь подразделениям Вооруженных Сил Украины, как волонтер помогала в транспортировке тяжелобольных детей в госпитали Польши.

ВИДЕО ДНЯ

Медик-спасатель Дамиан Дуда собрал команду медиков, которые за свой счет закупали необходимые медицинские препараты и приезжали в Украину, чтобы оказывать экстренную медицинскую помощь и эвакуировать в стабилизационный пункт воинов, раненых на линии фронта. Также он создал фонд, из которого финансируется закупка медикаментов для команд медиков-волонтеров в Украине.

Указами президента Бьянка Залевская награждена орденом княгини Ольги ІІ степени, а Дамиан Дуда – орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Предыстория:

  • В последнее время между Украиной и Польшей сильно охладели отношения в связи с зерновым кризисом. В Польше крайне резко отреагировали на речь Зеленского в ООН на этой неделе, а в Украине – на последние заявления президента об тонущей Украине и премьера Польши о поставках оружия.
  • Напряженность в отношениях Варшавы и Киева связана с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.
  • Украина предлагала Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.
  • Несмотря на это Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

Читайте также: Неблагодарность или принципиальность: какие ошибки совершил Киев в зерновом конфликте с Польшей

Темы: ЗеленскийПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Зеленский
Зеленский после Канады прилетел в Ирландию после Канады
Визит Зеленского раскрыл "стратегические разногласия" между Украиной и США - NYT
Зеленский пригласил канадских предпринимателей отстраивать Украину
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: