На Прикарпатті поліцейський на смерть збив підлітка

У селі Ценява Коломийського району Івано-Франківщини поліцейський на смерть збив 16-річного підлітка.

Джерело: поліція Івано-Франківської області

Деталі: Аварія трапилася у п’ятницю близько 22:20.

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За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля "BMW", перебуваючи поза службою, на неосвітленій ділянці дороги вчинив наїзд на хлопця. Від отриманих травм 16-річний підліток загинув.

На місце виїхали правоохоронці та співробітники Державного бюро розслідувань. Водія перевірили на стан сп‘яніння: він був тверезий.

За цим фактом слідчим підрозділом ДБР розпочато кримінальне провадження. Окрім того, поліція Прикарпаття проводить службове розслідування, результати якого будуть скеровані до ДБР.