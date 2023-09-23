На Прикарпатті поліцейський на смерть збив підлітка
Субота, 23 вересня 2023, 19:58
У селі Ценява Коломийського району Івано-Франківщини поліцейський на смерть збив 16-річного підлітка.
Джерело: поліція Івано-Франківської області
Деталі: Аварія трапилася у п’ятницю близько 22:20.
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За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля "BMW", перебуваючи поза службою, на неосвітленій ділянці дороги вчинив наїзд на хлопця. Від отриманих травм 16-річний підліток загинув.
На місце виїхали правоохоронці та співробітники Державного бюро розслідувань. Водія перевірили на стан сп‘яніння: він був тверезий.
За цим фактом слідчим підрозділом ДБР розпочато кримінальне провадження. Окрім того, поліція Прикарпаття проводить службове розслідування, результати якого будуть скеровані до ДБР.
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