На Прикарпатье полицейский насмерть сбил подростка

В селе Ценява Коломыйского района Ивано-Франковской области полицейский насмерть сбил 16-летнего подростка.

Источник: полиция Ивано-Франковской области

Детали: Авария произошла в пятницу около 22:20.

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По предварительной информации полиции, водитель автомобиля "BMW", находясь вне службы, на неосвещенном участке дороги совершил наезд на парня. От полученных травм 16-летний подросток погиб.

На место выехали правоохранители и сотрудники Государственного бюро расследований. Водителя проверили на состояние опьянения: он был трезв.

По данному факту следственным подразделением ГБР начато уголовное производство. Кроме того, полиция Прикарпатья проводит служебное расследование, результаты которого будут направлены в ГБР.