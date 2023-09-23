В окупованих Токмаку й Бердянську лунали вибухи – мер Мелітополя
Субота, 23 вересня 2023, 20:05
В окупованих Токмаку і Бердянську Запорізької області у суботу лунали гучні вибухи.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Дослівно: "В Токмаку у окупантів вже другий день "дискотека".
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Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів".
Деталі: Пізніше Федоров повідомив, що "естафету від Токмака приймає Бердянськ".
Мешканці міста повідомляють, що гучний вибух було чути у всіх районах.
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