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В окупованих Токмаку й Бердянську лунали вибухи – мер Мелітополя

Катерина ТищенкоСубота, 23 вересня 2023, 20:05
В окупованих Токмаку й Бердянську лунали вибухи – мер Мелітополя
окуповані Токмак і Бердянськ, скріншот deepstatemap

В окупованих Токмаку і Бердянську Запорізької області у суботу лунали гучні вибухи.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "В Токмаку у окупантів вже другий день "дискотека".

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Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів".

Деталі: Пізніше Федоров повідомив, що "естафету від Токмака приймає Бердянськ".

Мешканці міста повідомляють, що гучний вибух було чути у всіх районах.

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Теми: Запорізька областьвійнаокупація
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