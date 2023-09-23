В оккупированных Токмаке и Бердянске раздавались взрывы – мэр Мелитополя
Суббота, 23 сентября 2023, 20:05
В оккупированных Токмаке и Бердянске Запорожской области в субботу раздавались громкие взрывы.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Дословно: "В Токмаке у оккупантов уже второй день "дискотека".
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Жители сообщают о нескольких громких взрывах".
Детали: Позже Федоров сообщил, что "эстафету от Токмака принимает Бердянск".
Жители города сообщают, что громкий взрыв был слышен во всех районах.
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