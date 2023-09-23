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В оккупированных Токмаке и Бердянске раздавались взрывы – мэр Мелитополя

Катерина ТищенкоСуббота, 23 сентября 2023, 20:05
В оккупированных Токмаке и Бердянске раздавались взрывы – мэр Мелитополя
оккупированные Токмак и Бердянск, скриншот deepstatemap

В оккупированных Токмаке и Бердянске Запорожской области в субботу раздавались громкие взрывы.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно: "В Токмаке у оккупантов уже второй день "дискотека".

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Жители сообщают о нескольких громких взрывах".

Детали: Позже Федоров сообщил, что "эстафету от Токмака принимает Бердянск".

Жители города сообщают, что громкий взрыв был слышен во всех районах.

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Темы: Запорожская областьвойнаоккупация
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