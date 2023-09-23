Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лавров заявив, що РФ не розглядатиме пропозицій щодо припинення вогню в Україні

Катерина ТищенкоСубота, 23 вересня 2023, 21:10
Лавров заявив, що РФ не розглядатиме пропозицій щодо припинення вогню в Україні
Лавров на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 23 вересня, фото: Getty Images

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито готова до переговорів щодо України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде.

Джерело: Лавров на Генасамблеї ООН, повідомляють пропагандистські агентства РИА Новости і ТАСС

Деталі: За словами глави МЗС РФ, країна-агресор готова до перемовин щодо України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде, бо її нібито один раз уже обдурили.

Реклама:

Лавров також стверджує, що ніхто на Заході нібито не хоче всерйоз показати розуміння війни в Україні, і "раз вони хочуть вирішувати питання на полі бою, значить, буде на полі бою".

Крім того, міністр заявив, що "формулу миру" президента України Володимира Зеленського нібито абсолютно неможливо реалізувати, і всі це знають.

У своєму виступі Лавров назвав Захід "імперією брехні", оскільки західні країни нібито беруть на себе зобов'язання і не виконують їх.

ВІДЕО ДНЯ

Він також стверджує, що "свого роду візитною карткою колективного Заходу давно стало неприйняття принципу рівноправності та тотальна недоговороздатність".

Теми: ЛавровООНвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗСУ просунулися біля Андріївки, Роботиного та Вербового – ISW

Байден знайшов "інший спосіб" допомогти Україні – Politico

Через ракетний удар на поминках загинув син і вдова покійного військового

Путін заявив про уламки ручних гранат у тілах на літаку Пригожина

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

Усі новини...
Лавров
Лаврову ввижається, що з Росією воюють США
Лавров зібрався на засідання РБ ООН, де може бути й Зеленський
Лавров і глава МЗС Китаю у Москві "обміняються думками" щодо України
Останні новини
08:59
Воллес після удару Росії по Грозі: Німеччина повинна передати Taurus
08:57
Обстріл Харкова: з-під завалів дістали тіло 10-річного хлопчика
08:46
Колиска мільярдерів. Чим живе село Великі Пріцьки, з якого вийшла одна з найвпливовіших сімей Америки
08:38
Через атаку "Шахедів" тимчасово закрили поромний пункт пропуску на кордоні з Румунією
08:27
Захисники знищили за день 620 окупантів і 20 танків – Генштаб
08:20
Шольц досі бідкається, що передача Києву ракет Taurus призведе до "ескалації" війни
08:08
Колиска мільярдерів. Чим живе село Великі Пріцьки, з якого вийшла одна з найвпливовіших сімей Америки
08:07
В ніч на 6 жовтня ППО знищила 25 із 33 ворожих "Шахедів"
07:55
Ворог атакував дронами інфраструктуру Подунав'я, 11 БПЛА знищено – Сили оборони півдня
07:19
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів України – Генштаб
Усі новини...
Реклама: