Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито готова до переговорів щодо України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде.

Джерело: Лавров на Генасамблеї ООН, повідомляють пропагандистські агентства РИА Новости і ТАСС

Деталі: За словами глави МЗС РФ, країна-агресор готова до перемовин щодо України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде, бо її нібито один раз уже обдурили.

Реклама:

Лавров також стверджує, що ніхто на Заході нібито не хоче всерйоз показати розуміння війни в Україні, і "раз вони хочуть вирішувати питання на полі бою, значить, буде на полі бою".

Крім того, міністр заявив, що "формулу миру" президента України Володимира Зеленського нібито абсолютно неможливо реалізувати, і всі це знають.

У своєму виступі Лавров назвав Захід "імперією брехні", оскільки західні країни нібито беруть на себе зобов'язання і не виконують їх.

ВІДЕО ДНЯ

Він також стверджує, що "свого роду візитною карткою колективного Заходу давно стало неприйняття принципу рівноправності та тотальна недоговороздатність".