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Лавров заявил, что РФ не будет рассматривать предложений по прекращению огня в Украине

Катерина ТищенкоСуббота, 23 сентября 2023, 21:10
Лавров заявил, что РФ не будет рассматривать предложений по прекращению огня в Украине
Лавров на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября, фото: Getty Images

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет.

Источник: Лавров на Генассамблее ООН, сообщают пропагандистские агентства РИА Новости и ТАСС

Детали: По словам главы МИД РФ, страна-агрессор готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет, потому что ее якобы один раз уже обманули.

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Лавров также утверждает, что никто на Западе якобы не хочет всерьез показать понимание войны в Украине, и "раз они хотят решать вопрос на поле боя, значит, будет на поле боя".

Кроме того, министр заявил, что "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского якобы абсолютно нереализуема, и все это знают.

В своем выступлении Лавров назвал Запад "империей лжи", поскольку западные страны якобы берут на себя обязательства и не выполняют их.

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Он также утверждает, что "своего рода визитной карточкой коллективного Запада давно стало неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность".

Темы: ЛавровООНвойнаРосcия
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