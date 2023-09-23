Лавров заявил, что РФ не будет рассматривать предложений по прекращению огня в Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет.
Источник: Лавров на Генассамблее ООН, сообщают пропагандистские агентства РИА Новости и ТАСС
Детали: По словам главы МИД РФ, страна-агрессор готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет, потому что ее якобы один раз уже обманули.
Лавров также утверждает, что никто на Западе якобы не хочет всерьез показать понимание войны в Украине, и "раз они хотят решать вопрос на поле боя, значит, будет на поле боя".
Кроме того, министр заявил, что "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского якобы абсолютно нереализуема, и все это знают.
В своем выступлении Лавров назвал Запад "империей лжи", поскольку западные страны якобы берут на себя обязательства и не выполняют их.
Он также утверждает, что "своего рода визитной карточкой коллективного Запада давно стало неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность".