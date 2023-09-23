На Дніпропетровщині діти знайшли боєприпас: поранено хлопчика, пошкоджено будинки
Субота, 23 вересня 2023, 22:00
На Дніпропетровщині у суботу внаслідок вибуху боєприпаса постраждав 12-річний хлопчик, пошкоджено два приватні будинки і авто.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Дослівно: "Нещасний випадок стався сьогодні в Першотравневській громаді Нікопольського району. На одному з подвір'їв пролунав вибух. Попередньо, здетонував ворожий боєприпас, який днями знайшли і принесли додому діти.
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Постраждав 12-річний хлопчик. Він в лікарні в стані середньої тяжкості. Понівечені два приватні будинки і авто".
Деталі: Лисак також повідомив, що в Нікополі внаслідок ворожих обстрілів постраждав 37-річний чоловік. ї
У місті пошкоджені кілька магазинів, аптека і кафе, три п'ятиповерхівки та авто.
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