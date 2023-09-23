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На Днепропетровщине дети нашли боеприпас: ранен мальчик, повреждены дома

Катерина ТищенкоСуббота, 23 сентября 2023, 22:00
На Днепропетровщине дети нашли боеприпас: ранен мальчик, повреждены дома
Первомайское, скриншот deepstatemap

На Днепропетровщине в субботу в результате взрыва боеприпаса пострадал 12-летний мальчик, повреждены два частных дома и авто.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Дословно: "Несчастный случай произошел сегодня в Першотравневской громаде Никопольского района. На одном из дворов прогремел взрыв. Предварительно, сдетонировал вражеский боеприпас, который на днях нашли и принесли домой дети.

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Пострадал 12-летний мальчик. Он в больнице в состоянии средней тяжести. Изуродованы два частных дома и авто".

Детали: Лысак также сообщил, что в Никополе в результате вражеских обстрелов пострадал 37-летний мужчина.

В городе повреждены несколько магазинов, аптека и кафе, три пятиэтажки и авто.

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Темы: Днепропетровская областьвзрыввойнадети
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