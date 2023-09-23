Росіяни намагалися атакувати Україну "Шахедами"

Повітряні сили попередили про рух ворожих "Шахедів" в напрямку Чернігівщини, небезпеку безпілотників у Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також про ракетну небезпеку на Сумщині та Херсонщині.

Джерело: Повітряні Сили ЗСУ

Дослівно: "БпЛА типу "Shahed" у напрямку Чернігівської області".

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"Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА".

"Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА".

Деталі: Також тривогу оголошено на Сумщині та Херсонщині через ракетну небезпеку.

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Оновлено: О 23:15 на Чернігівщині та Сумщині тривогу скасували. Раніше її скасували також на Херсонщині.

О 23:40 було скасовано тривогу в решті регіонів, окрім Луганщини та окупованого Криму.