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Росіяни намагалися атакувати Україну "Шахедами"

Катерина ТищенкоСубота, 23 вересня 2023, 23:41
Росіяни намагалися атакувати Україну Шахедами
"Шахед", фото Getty Images

Повітряні сили попередили про рух ворожих "Шахедів" в напрямку Чернігівщини, небезпеку безпілотників у Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також про ракетну небезпеку на Сумщині та Херсонщині.

Джерело: Повітряні Сили ЗСУ

Дослівно: "БпЛА типу "Shahed" у напрямку Чернігівської області".

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"Запорізька  область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА".

"Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА".

Деталі: Також тривогу оголошено на Сумщині та Херсонщині через ракетну небезпеку.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 23:15 на Чернігівщині та Сумщині тривогу скасували. Раніше її скасували також на Херсонщині.

О 23:40 було скасовано тривогу в решті регіонів, окрім Луганщини та окупованого Криму.

Теми: повітряна тривогабезпілотники
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