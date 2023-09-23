Росіяни намагалися атакувати Україну "Шахедами"
Субота, 23 вересня 2023, 23:41
Повітряні сили попередили про рух ворожих "Шахедів" в напрямку Чернігівщини, небезпеку безпілотників у Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також про ракетну небезпеку на Сумщині та Херсонщині.
Джерело: Повітряні Сили ЗСУ
Дослівно: "БпЛА типу "Shahed" у напрямку Чернігівської області".
Реклама:
"Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА".
"Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА".
Деталі: Також тривогу оголошено на Сумщині та Херсонщині через ракетну небезпеку.
ВІДЕО ДНЯ
Оновлено: О 23:15 на Чернігівщині та Сумщині тривогу скасували. Раніше її скасували також на Херсонщині.
О 23:40 було скасовано тривогу в решті регіонів, окрім Луганщини та окупованого Криму.