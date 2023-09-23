Россияне пытались атаковать Украину "Шахедами"
Суббота, 23 сентября 2023, 23:41
Воздушные силы предупредили о движении вражеских "Шахедов" в направлении Черниговщины, об опасности беспилотников в Запорожской и Днепропетровской областях, а также о ракетной опасности в Сумской и Херсонской областях.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "БпЛА типа "Shahed" в направлении Черниговской области".
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"Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА".
"Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА".
Детали: Также тревога объявлена в Сумской и Херсонской областях из-за ракетной опасности.
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Обновлено: В 23:15 на Черниговщине и Сумщине тревогу отменили. Ранее ее отменили также на Херсонщине.
В 23:40 была отменена тревога в остальных регионах, кроме Луганщины и оккупированного Крыма.