Россияне пытались атаковать Украину "Шахедами"

Воздушные силы предупредили о движении вражеских "Шахедов" в направлении Черниговщины, об опасности беспилотников в Запорожской и Днепропетровской областях, а также о ракетной опасности в Сумской и Херсонской областях.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "БпЛА типа "Shahed" в направлении Черниговской области".

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"Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА".

"Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА".

Детали: Также тревога объявлена в Сумской и Херсонской областях из-за ракетной опасности.

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Обновлено: В 23:15 на Черниговщине и Сумщине тревогу отменили. Ранее ее отменили также на Херсонщине.

В 23:40 была отменена тревога в остальных регионах, кроме Луганщины и оккупированного Крыма.