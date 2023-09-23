Підпал інсталяції у вигляді "Z" у Бєлгороді: затриманий заявив про тортури

Калінінградець Ілля Ч., затриманий у справі про підпал інсталяції у вигляді літери Z у Бєлгороді, розповів про тортури.

Джерело: "Новая газета. Европа" з посиланням на коментар адвокатки затриманого Євгенії Суслової виданню "Новая вкладка"

Деталі: За словами 28-річного чоловіка, 19 вересня його зупинили п'ятеро невідомих у цивільному одязі, взяли за руки і посадили в чорний "Мерседес". Не пояснивши причину затримання, йому на голову одягли мішок, а на руки – кайданки. В Іллі, як розповіла адвокатка, також забрали всі особисті речі та ключі від кімнати, де він жив.

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Після цього калінінградця повезли в невідомому напрямку, а дорогою били по обличчю та різним частинам тіла і запитували, "чи є в нього куратор".

Пряма мова затриманого: "Мене періодично затягували і витягували з автомобіля, застосовували фізичну силу, застосовували електрошокер, яким мені наносили удари струмом у кількості понад 200 разів... Кайданки мені на руках затягли так сильно, що в мене утворилися гематоми. Під ноги мені поклали дерев'яний предмет, і хтось із чоловіків із сокирою в руках погрожував, що відрубає мені ноги, але вони цього не зробили.

Я зрозумів, що таким чином мене залякували. Також чоловіки використовували газовий пальник, який мені підносили в область спини на голе тіло. Загалом мені завдали понад 50 ударів руками і ногами по різних частинах мого тіла. В один із моментів мені облили ноги якоюсь горючою сумішшю і говорили, що зараз мені підпалять ноги".

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Більше деталей: За словами Іллі, невідомі чоловіки також сказали йому, які саме свідчення він має дати в поліції та записали з ним відео на мобільний телефон. На камеру і у відділенні поліції обвинувачений мав сказати "про небажання жити в Росії і те, що він нібито негативно ставиться до політики та ідеології нашої держави". Відео з його участю не було опубліковано, зазначає "Новая вкладка".

Увечері того ж дня Іллю доправили у відділ поліції № 1 УМВС Росії по Бєлгороду і утримували там до початку допиту, який відбувся 20 вересня. Адвокат згадує, що чоловік насилу міг рухатися, а на його обличчі, тілі, руках і ногах були численні тілесні ушкодження. Суслова зняла всі травми Іллі на телефон.

Щодо калінінградця порушили кримінальну справу за статтею 222.1. КК "Незаконні придбання, передача, зберігання вибухових пристроїв і вибухових речовин". 23 вересня у нього мав відбутися суд з обрання запобіжного заходу, але через клопотання захисника засідання перенесли, а затримання продовжили.

Про затримання 28-річного жителя Калінінградської області, підозрюваного в підпалі інсталяції у вигляді літери Z у Бєлгороді, МВС Росії повідомило 20 вересня. Відомство заявляло, що під час обшуку в нього виявлено предмети, схожі на гранату і тротилову шашку. Чоловік заперечує, що ці предмети належать йому. Провину в підпалі інсталяції він не визнає.

Що передувало: мер Бєлгорода Валентин Демідов заявляв, що в місті в ніч на 18 вересня підпалили конструкцію "Z".