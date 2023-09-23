Поджог инсталляции в виде "Z" в Белгороде: задержанный заявил о пытках

Калининградец Илья Ч., задержанный по делу о поджоге инсталляции в виде буквы Z в Белгороде, рассказал о пытках.

Источник: "Новая газета. Европа" со ссылкой на комментарий адвоката задержанного Евгении Сусловой изданию "Новая вкладка"

Детали: По словам 28-летнего мужчины, 19 сентября его остановили пятеро неизвестных в гражданской одежде, взяли за руки и посадили в черный "Мерседес". Не объяснив причину задержания, ему на голову надели мешок, а на руки — наручники. У Ильи, как рассказала адвокат, также забрали все личные вещи и ключи от комнаты, где он жил.

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После этого калининградца повезли в неизвестном направлении, а по пути били по лицу и различным частям тела и спрашивали, "есть ли у него куратор".

Прямая речь задержанного: "Меня периодически затаскивали и вытаскивали из автомобиля, применяли физическую силу, применяли электрошокер, которым мне наносили удары током в количестве более 200 раз… Наручники мне на руках затянули так сильно, что у меня образовались гематомы. Под ноги мне положили деревянный предмет, и кто-то из мужчин с топором в руках грозился, что отрубит мне ноги, но они этого не сделали.

Я понял, что таким образом меня запугивали. Также мужчины использовали газовую горелку, которую мне подносили в область спины на голое тело. В общей сложности мне нанесли более 50 ударов руками и ногами по различным частям моего тела. В один из моментов мне облили ноги какой-то горючей смесью и говорили, что сейчас мне подожгут ноги".

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Больше деталей: По словам Ильи, неизвестные мужчины также сказали ему, какие именно показания он должен дать в полиции и записали с ним видео на мобильный телефон. На камеру и в отделении полиции обвиняемый должен был сказать "о нежелании жить в России и то, что он якобы негативно относится к политике и идеологии нашего государства". Видео с его участием не было опубликовано, отмечает "Новая вкладка".

Вечером того же дня Илью доставили в отдел полиции № 1 УМВД России по Белгороду и удерживали там до начала допроса, который состоялся 20 сентября. Адвокат вспоминает, что мужчина с трудом мог двигаться, а на его лице, теле, руках и ногах были многочисленные телесные повреждения. Суслова сняла все травмы Ильи на телефон.

В отношении калининградца возбудили уголовное дело по статье 222.1. УК "Незаконные приобретение, передача, хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ". 23 сентября у него должен был состояться суд по избранию меры пресечения, но из-за ходатайства защитника заседание перенесли, а задержание продлили.

О задержании 28-летнего жителя Калининградской области, подозреваемого в поджоге инсталляции в виде буквы Z в Белгороде, МВД сообщило 20 сентября. Ведомство заявляло, что при обыске у него обнаружены предметы, схожие с гранатой и тротиловой шашкой. Мужчина отрицает, что эти предметы принадлежат ему. Вину в поджоге инсталляции он не признает.

Что предшествовало: мэр Белгорода Валентин Демидов заявлял, что в городе в ночь на 18 сентября подожгли конструкцию "Z".