Прикордоння Сумщини у суботу обстрілювали понад 20 разів, є загиблий
Субота, 23 вересня 2023, 23:07
Протягом дня росіяни 21 раз обстрілювати прикордонні території Сумщини, загинув місцевий мешканець.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух.
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Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Юнаківська, Миколаївська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська громади".
Деталі: Так, у Юнаківській громаді внаслідок одного з артобстрілів загинув місцевий мешканець.