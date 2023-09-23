Прикордоння Сумщини у суботу обстрілювали понад 20 разів, є загиблий

Протягом дня росіяни 21 раз обстрілювати прикордонні території Сумщини, загинув місцевий мешканець.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух.

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Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Юнаківська, Миколаївська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська громади".

Деталі: Так, у Юнаківській громаді внаслідок одного з артобстрілів загинув місцевий мешканець.