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Приграничье Сумщины в субботу обстреливали более 20 раз, есть погибший

Катерина ТищенкоСуббота, 23 сентября 2023, 23:07
Приграничье Сумщины в субботу обстреливали более 20 раз, есть погибший
Юнаковка в Сумской области, deepstatemap

В течение дня россияне 21 раз обстреливали приграничные территории Сумщины, погиб местный житель.

Источник: Сумская ОГА

Дословно: "В течение дня россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 101 взрыв.

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Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Юнаковская, Николаевская, Великописаревская, Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская громады".

Детали: Так, в Юнаковской громаде в результате одного из артобстрелов погиб местный житель.

Темы: Сумская областьвойна
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