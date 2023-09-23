Приграничье Сумщины в субботу обстреливали более 20 раз, есть погибший
Суббота, 23 сентября 2023, 23:07
В течение дня россияне 21 раз обстреливали приграничные территории Сумщины, погиб местный житель.
Источник: Сумская ОГА
Дословно: "В течение дня россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 101 взрыв.
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Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Юнаковская, Николаевская, Великописаревская, Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская громады".
Детали: Так, в Юнаковской громаде в результате одного из артобстрелов погиб местный житель.