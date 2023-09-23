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Обстріли Донеччини: загинула літня жінка, поранено чоловіка

Катерина ТищенкоСубота, 23 вересня 2023, 23:50
Обстріли Донеччини: загинула літня жінка, поранено чоловіка
наслідки обстрілу Авдіївки 23 вересня, фото: Донецька ОВА

У суботу на Донеччині внаслідок обстрілів з боку російської армії у Єлизаветівці загинула літня жінка, житель Авдіївки дістав поранення.

Джерело: речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва у коментарі "Суспільне Донбас"

Деталі: Під обстрілом російських військ опинилась Єлизаветівка Покровського району. За попередньою інформацією прокуратури, армія РФ відкрила вогонь зі ствольної артилерії.

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"Внаслідок ворожої атаки від проникаючого поранення у грудну клітину загинула 74-річна жінка", — розказала речниця прокуратури.

За інформацією Мєдвєдєвої, близько 15:42 армія РФ, ймовірно з РСЗВ "Град", обстріляла Авдіївку.

"Внаслідок влучення снарядів по одній з вулиць міста біля багатоповерхового житлового будинку зазнав осколкового поранення 44-річний місцевий житель. Йому надано кваліфіковану медичну допомогу", — розповіла речниця.

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Теми: Донецька областьвійна
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