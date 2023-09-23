Обстрелы Донетчины: погибла пожилая женщина, ранен мужчина

В субботу в Донецкой области в результате обстрелов со стороны российской армии в Елизаветовке погибла пожилая женщина, житель Авдеевки получил ранения.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева в комментарии "Суспільне Донбас"

Детали: Под обстрелом российских войск оказалась Елизаветовка Покровского района. По предварительной информации прокуратуры, армия РФ открыла огонь из ствольной артиллерии.

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"В результате вражеской атаки от проникающего ранения в грудную клетку погибла 74-летняя женщина", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры.

По информации Медведевой, около 15:42 армия РФ, вероятно из РСЗО "Град", обстреляла Авдеевку.

"В результате попадания снарядов по одной из улиц города возле многоэтажного жилого дома получил осколочное ранение 44-летний местный житель. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь", - рассказала пресс-секретарь.