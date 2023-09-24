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На Таврійському напрямку Сили оборони знищили понад 50 одиниць військової техніки ворога

"Українська правда"Неділя, 24 вересня 2023, 00:54
На Таврійському напрямку Сили оборони знищили понад 50 одиниць військової техніки ворога
ЗНИЩЕНА ТЕХНІКА ОКУПАНТІВ. ФОТО: ОК "ПІВНІЧ"

За добу на Таврійському напрямку українські військові знищили 51 одиницю військової техніки противника та 4 склади боєприпасів 

Джерело: командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський у Telegram

Деталі: Серед техніки, знищено 6 танків, 11 ББМ, 5 артилерійських систем, один засіб ППО, 21 БпЛА, 4 одиниці автомобільної та 2 - спеціальної техніки. Також знищено 4 склади боєприпасів.

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За останню добу втрати ворога склали 224 особи (безповоротні - 70, поранені - 154, полон - 1).

За інформацією Тарнавського, протягом минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції та здійснив 783 обстріли, завдав 1 ракетного та 17 авіаударів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1116 вогневих завдань.

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Теми: війнаЗапорізька область
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