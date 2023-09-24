На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили более 50 единиц военной техники врага

За сутки на Таврическом направлении украинские военные уничтожили 51 единицу военной техники противника и 4 склада боеприпасов.

Источник: командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский в Telegram

Детали: Среди техники, уничтожено 6 танков, 11 ББМ, 5 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 21 БпЛА, 4 единицы автомобильной и 2 - специальной техники. Также уничтожено 4 склада боеприпасов.

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За последние сутки потери врага составили 224 человека (безвозвратные - 70, раненые - 154, плен - 1).

По информации Тарнавского, за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал наши позиции и совершил 783 обстрела, нанес 1 ракетный и 17 авиаударов.

Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1116 огневых задач.