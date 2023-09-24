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Військо польське буде найсильнішою сухопутною армією в Європі – міністр оборони Польщі

"Українська правда"Неділя, 24 вересня 2023, 01:43
Військо польське буде найсильнішою сухопутною армією в Європі – міністр оборони Польщі
Маріуш Блащак під час урочистої присяги солдатів добровільної обов’язкової військової служби, фото PAP/Artur Reszko

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про намір зробити Військо польське найсильнішою сухопутною армією в Європі: польська армія може налічувати 300 тисяч солдатів. 

Джерело: Блащак під час великої військової присяги на святі 16-ї механізованої дивізії, "Польське радіо"

Деталі: Присягу в суботу склали близько 850 бійців Збройних сил Польщі. Це найбільша група серед 4,4 тисяч вояків, які склали чи складатимуть присягу цими вихідними.

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Військо польське, переконаний Блащак, буде найсильнішою сухопутною армією в Європі.

Він підкреслив, що важливо стримати агресора, аби Росія не наважилася зайти до Польщі. 

Пряма мова Блащака: "А якщо додати те, що кожен сантиметр польської землі захищає Військо польське, ми маємо гарантію безпеки нашої Батьківщини".

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Теми: Польща
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