Войско польское будет самой сильной сухопутной армией в Европе – министр обороны Польши

Мариуш Блащак во время торжественной присяги солдат добровольной обязательной военной службы, фото PAP/Artur Reszko

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о намерении сделать Войско польское самой сильной сухопутной армией в Европе: польская армия может насчитывать 300 тысяч солдат.

Источник: Блащак во время большой военной присяги на празднике 16-й механизированной дивизии, "Польское радио"

Детали: Присягу в субботу приняли около 850 бойцов Вооруженных сил Польши. Это самая большая группа среди 4,4 тысяч воинов, которые приняли или будут принимать присягу в эти выходные.

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Войско польское, убежден Блащак, будет сильнейшей сухопутной армией в Европе.

Он подчеркнул, что важно сдержать агрессора, чтобы Россия не решилась зайти в Польшу.

Прямая речь Блащака: "А если добавить то, что каждый сантиметр польской земли защищает Войско польское, мы имеем гарантию безопасности нашей Родины".