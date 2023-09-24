Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни імітують будівництво оборонних споруд у Курській області – ЦНС

"Українська правда"Неділя, 24 вересня 2023, 03:49
Росіяни імітують будівництво оборонних споруд у Курській області – ЦНС
Оборонні споруди в Курській області, фото ЦНС

На території Курської області, що межує з Україною, росіяни імітують зведення захисних споруд та опорних пунктів для особового складу і техніки.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Місцеві партизани виявили місця дислокацій противника вздовж кордону з Сумщиною. 

Реклама:

Матеріали аеророзвідки вказують на те, що практично всі опорні пункти стоять без особового складу та техніки, а більшість вже заросли чагарниками. 

Дослівно: "Маємо факти розкрадання на оборонних спорудах Курської області, яке влаштовує і корумпованого місцевого губернатора і ЗСУ."

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Росія
Підпал інсталяції у вигляді "Z" у Бєлгороді: затриманий заявив про тортури
Лавров заявив, що РФ не розглядатиме пропозицій щодо припинення вогню в Україні
Окупанти хочуть вивезти з Севастополя культурні цінності під приводом евакуації
Останні новини
14:25
Військова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
Усі новини...
Реклама: