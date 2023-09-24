Росіяни імітують будівництво оборонних споруд у Курській області – ЦНС
Неділя, 24 вересня 2023, 03:49
На території Курської області, що межує з Україною, росіяни імітують зведення захисних споруд та опорних пунктів для особового складу і техніки.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: Місцеві партизани виявили місця дислокацій противника вздовж кордону з Сумщиною.
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Матеріали аеророзвідки вказують на те, що практично всі опорні пункти стоять без особового складу та техніки, а більшість вже заросли чагарниками.
Дослівно: "Маємо факти розкрадання на оборонних спорудах Курської області, яке влаштовує і корумпованого місцевого губернатора і ЗСУ."