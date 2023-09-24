На территории Курской области, граничащей с Украиной, россияне имитируют возведение защитных сооружений и опорных пунктов для личного состава и техники.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Местные партизаны обнаружили места дислокаций противника вдоль границы с Сумской областью.

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Материалы аэроразведки указывают на то, что практически все опорные пункты стоят без личного состава и техники, а большинство уже заросли кустарниками.

Дословно: "Имеем факты хищения на оборонительных сооружениях Курской области, которое устраивает и коррумпированного местного губернатора и ВСУ."