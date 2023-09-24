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Россияне имитируют строительство оборонительных сооружений в Курской области

"Украинская правда"Воскресенье, 24 сентября 2023, 03:49
Россияне имитируют строительство оборонительных сооружений в Курской области
Оборонные сооружения в Курской области, фото ЦНС

На территории Курской области, граничащей с Украиной, россияне имитируют возведение защитных сооружений и опорных пунктов для личного состава и техники.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Местные партизаны обнаружили места дислокаций противника вдоль границы с Сумской областью. 

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Материалы аэроразведки указывают на то, что практически все опорные пункты стоят без личного состава и техники, а большинство уже заросли кустарниками. 

Дословно: "Имеем факты хищения на оборонительных сооружениях Курской области, которое устраивает и коррумпированного местного губернатора и ВСУ."

Темы: Росcия
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