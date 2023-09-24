Россияне имитируют строительство оборонительных сооружений в Курской области
Воскресенье, 24 сентября 2023, 03:49
На территории Курской области, граничащей с Украиной, россияне имитируют возведение защитных сооружений и опорных пунктов для личного состава и техники.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: Местные партизаны обнаружили места дислокаций противника вдоль границы с Сумской областью.
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Материалы аэроразведки указывают на то, что практически все опорные пункты стоят без личного состава и техники, а большинство уже заросли кустарниками.
Дословно: "Имеем факты хищения на оборонительных сооружениях Курской области, которое устраивает и коррумпированного местного губернатора и ВСУ."