Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Сомалі вибухнула замінована вантажівка – загинуло 20 людей

"Українська правда"Неділя, 24 вересня 2023, 04:28
У Сомалі вибухнула замінована вантажівка – загинуло 20 людей
Місце вибуху вантажівки у Сомалі, Фото Farah Abdi Warsameh/AP

У суботу на контрольно-пропускному пункті в місті Беледуейн у центральній частині Сомалі вибухнула замінована вантажівка зі смертником - внаслідок вибуху загинуло 20 осіб.

Джерело: Сіньхуа

Деталі: Вибух стався біля ринку та двох автозаправних станцій, спричинивши величезні руйнування, повідомив комісар округу Беледуейн Омар Аласов. Він додав, що на місці працюють силовики та бригади медиків, які надають допомогу постраждалим від теракту.

Реклама:

Кілька поранених перебувають у критичному стані, тож кількість жертв може зрости.

Беледвейн розташований у регіоні Хіран у центральній частині Сомалі, де нещодавно відбулися бої між військовими та ісламістським угрупованням "Аль-Шабаб".

Теми: вибухАфрика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мера Сум Лисенка випустили із СІЗО під заставу

Байден планує у листопаді зустрітись із Сі у США – WP

Рада ухвалила зміни до поточного бюджету: на оборону додатково спрямують 300 мільярдів

фотоРосійський агент хотів завербувати співробітницю СБУ

Обстріл Харкова: бабуся 10-річного хлопчика також загинула

Україна "підштовхнула чергу" на вступ у Євросоюз – Боррель

Усі новини...
вибух
На Дніпропетровщині діти знайшли боєприпас: поранено хлопчика, пошкоджено будинки
У Севастополі вибухи, з неба падають уламки ракети - окупанти
У трьох районах Києва впали уламки, рятувальники гасять пожежі, 7 постраждалих − мер
Останні новини
17:07
У Rheinmetall замовили боєприпаси для України
16:54
ФОТОАрхеологи ймовірно знайшли місце поховання засновника Священної Римської імперії
16:50
Відео, фотоВійськкомат звільняв від служби депутатів та їх родичів в Одесі – ДБР
16:47
Росіяни посилюють оборонні укріплення на підступах до Токмака – розвідка Британії
16:37
Збір на розмінування. У Мистецькому арсеналі пройде благодійний фестиваль "Хоробрі міста"
16:32
Позов Вірменії проти Азербайджану: Суд ООН призначив дату слухання
16:29
Росія сховала українського політв’язня, якого вивезла з Криму – омбудсмен
16:11
"Київстар", "Хелсі" та інше: суд арештував корпоративні права Фрідмана, Авена та Косогова в Україні
16:09
Експерти ООН збиратимуть свідчення в Грозі, де росіяни вбили 52 людей одним ударом
16:02
фотоЗеленський вчергове зустрівся з президенткою не визнаного Україною Косова
Усі новини...
Реклама: