У Сомалі вибухнула замінована вантажівка – загинуло 20 людей

У суботу на контрольно-пропускному пункті в місті Беледуейн у центральній частині Сомалі вибухнула замінована вантажівка зі смертником - внаслідок вибуху загинуло 20 осіб.

Джерело: Сіньхуа

Деталі: Вибух стався біля ринку та двох автозаправних станцій, спричинивши величезні руйнування, повідомив комісар округу Беледуейн Омар Аласов. Він додав, що на місці працюють силовики та бригади медиків, які надають допомогу постраждалим від теракту.

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Кілька поранених перебувають у критичному стані, тож кількість жертв може зрости.

Беледвейн розташований у регіоні Хіран у центральній частині Сомалі, де нещодавно відбулися бої між військовими та ісламістським угрупованням "Аль-Шабаб".