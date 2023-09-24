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В Сомали взорвался заминированный грузовик – погибли 20 человек

"Украинская правда"Воскресенье, 24 сентября 2023, 04:28
В Сомали взорвался заминированный грузовик – погибли 20 человек
Место взрыва грузовика в Сомали, Фото Farah Abdi Warsameh/AP

В субботу на контрольно-пропускном пункте в городе Беледуейн в центральной части Сомали взорвался заминированный грузовик со смертником - в результате взрыва погибли 20 человек.

Источник: Синьхуа

Детали: Взрыв произошел возле рынка и двух автозаправочных станций, вызвав огромные разрушения, сообщил комиссар округа Беледуейн Омар Аласов. Он добавил, что на месте работают силовики и бригады медиков, которые оказывают помощь пострадавшим от теракта.

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Несколько раненых находятся в критическом состоянии, поэтому количество жертв может возрасти.

Беледвейн расположен в регионе Хиран в центральной части Сомали, где недавно произошли бои между военными и исламистской группировкой "Аль-Шабаб".

Темы: взрывАфрика
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