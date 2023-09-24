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Ймовірний кандидат у президенти США Десантіс виступив проти членства України в НАТО

"Українська правда"Неділя, 24 вересня 2023, 06:21
Ймовірний кандидат у президенти США Десантіс виступив проти членства України в НАТО
Рон Десантіс, Фото: Charlie Neibergall / AP file

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс виступив проти членства України в НАТО, заявивши, що це не в інтересах безпеки Сполучених Штатів.

Джерело: подкаст The Glenn Beck Program, Bloomberg

Пряма мова Десантіса: "Я не думаю, що членство в НАТО є в наших інтересах. Все, що це дасть, більше зобов’язань для нас. Тож якщо нам додається більше зобов’язань,  які вигоди ми отримуємо натомість?".

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Деталі: Десантіс також повторив у цьому епізоді, що він не вважає, що США повинні давати "чистий чек" (підписаний чек, на якому ще не вказано суму грошей, необмежену кількість грошей - УП) Україні, якщо вона не використовує важелі впливу, щоб закінчити конфлікт.

Епізод подкасту з інтерв'ю Десантіса був оприлюднений 23 вересня, через два дні після зустрічі президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським у США.

Теми: СШАвійна
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