Ймовірний кандидат у президенти США Десантіс виступив проти членства України в НАТО

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс виступив проти членства України в НАТО, заявивши, що це не в інтересах безпеки Сполучених Штатів.

Джерело: подкаст The Glenn Beck Program, Bloomberg

Пряма мова Десантіса: "Я не думаю, що членство в НАТО є в наших інтересах. Все, що це дасть, більше зобов’язань для нас. Тож якщо нам додається більше зобов’язань, які вигоди ми отримуємо натомість?".

Реклама:

Деталі: Десантіс також повторив у цьому епізоді, що він не вважає, що США повинні давати "чистий чек" (підписаний чек, на якому ще не вказано суму грошей, необмежену кількість грошей - УП) Україні, якщо вона не використовує важелі впливу, щоб закінчити конфлікт.

Епізод подкасту з інтерв'ю Десантіса був оприлюднений 23 вересня, через два дні після зустрічі президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським у США.