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Вероятный кандидат в президенты США Десантис выступил против членства Украины в НАТО

"Украинская правда"Воскресенье, 24 сентября 2023, 06:21
Вероятный кандидат в президенты США Десантис выступил против членства Украины в НАТО
Рон Десантис, Фото: Charlie Neibergall / AP файл

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис выступил против членства Украины в НАТО, заявив, что это не в интересах безопасности Соединенных Штатов.

Источник: подкаст The Glenn Beck Program, Bloomberg

Прямая речь Десантиса: "Я не думаю, что членство в НАТО в наших интересах. Все, что это даст, больше обязательств для нас. Поэтому если нам добавляется больше обязательств, какие выгоды мы получаем взамен?".

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Детали: Десантис также повторил в этом эпизоде, что он не считает, что США должны давать "чистый чек" (подписанный чек, на котором еще не указана сумма денег, неограниченное количество денег - УП) Украине, если она не использует рычаги влияния, чтобы закончить конфликт.

Эпизод подкаста с интервью Десантиса был обнародован 23 сентября, через два дня после встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским в США.

Темы: СШАвойна
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